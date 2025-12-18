Zum Inhalt springenBarrierefrei
Soko Kitzbühel Staffel 4

Soko Kitzbühel (15/15): Fehler im System

ORF1Staffel 1Folge 268vom 18.12.2025
Soko Kitzbühel (15/15): Fehler im System

Soko Kitzbühel Staffel 4

Folge 268: Soko Kitzbühel (15/15): Fehler im System

44 Min.Folge vom 18.12.2025

Unweit der Villa eines Kitzbüheler Universitätsprofessors wird der junge Sebastian Werner erschlagen aufgefunden. Das Haus des Professors – wie viele Ferienvillen in der Umgebung – wird von der Hausverwaltung Nora Sattler betreut und von Markus Larcher, dem Besitzer einer Sicherheitsfirma, überwacht. Was Larcher, Sattler und ihr Assistent den Ermittlern verschweigen: In letzter Zeit häufen sich Einbrüche und mysteriöse Ausfälle der Alarmanlagen. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Oliver Stritzel (Markus Larcher) Johann Adam Oest (Wilhelm Schmidt) Wolfgang Häntsch (Thorsten Falk) Claudia Brosch (Nora Sattler) Alexander Osteroth (Freiherr von Beck) Nora Heschl (Lena) Regie: Georg Schiemann Bildquelle: ORF/BEO-Film/Marco

