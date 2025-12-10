Zum Inhalt springenBarrierefrei
Soko Kitzbühel (3/16): Schlittenfahrt in den Tod

ORF1Staffel 1Folge 3vom 10.12.2025
44 Min.Folge vom 10.12.2025

In der Silvesternacht wird auf den einflussreichen Lobbyisten Christian Kern ein Anschlag verübt. Nur Stunden später findet man seinen Sekretär Dr. Kindermann ermordet im Bachbett. Die Spur führt zu zwielichtigen Figuren wie Waffenhändler Franz Winter und Bankerin Anna Obersteiner, während Kerns Sohn Elias fassungslos vor einem Netz aus Macht, Geld und Verrat steht. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Anja Stöhr (Dr. Silvia Pfaundler) Nicholas Ofczarek (Elias Kern) Doreen Dietel (Anna Obersteiner) Annette Kreft (Susanne Obersteiner) Christian Kohlund (Christian Kern) Raphael van Bargen (Franz Winter) Michael Rothschopf (Stefan Kindermann) Buch: Martin Ambrosch Regie: Carl Lang Bildquelle: ORF/BEO-Film/Laurent Trümper

