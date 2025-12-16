Soko Kitzbühel (11/15): Wahre FeindschaftJetzt kostenlos streamen
Der Chef und das Team der Kölner Werbeagentur "T+T" sind zu einem Survival-Wochenende, das die gemeinsame Bewältigung von Konflikten und Schwierigkeiten fördern soll, nach Tirol gekommen. Organisiert und durchgeführt wird dieses Training von Alfred König und seiner "New-Mountain-Adventures"-Firma. Mit dabei sind Georg Taller, der Boss von "T+T", der Mitinhaber und Artdirector Jo Treml, die Controllerin Monika Frisch, der Buchhalter Darius Moratti, Junior-Kreativberaterin Barbara Kreppler und der Unternehmensberater Oliver Haim. Nach einem Mordversuch an Monika Frisch soll Andreas undercover ermitteln. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Peter Sattmann (Hans Georg Taller) Bernhard Bettermann (Jo Treml) Dorothea Schenck (Monika Frisch) Oscar Ortega Sànchez (Darius Moratti) Alexander Strobele (Alfred König) Marie Christine Friedrich (Barbara Kreppler) Drehbuch: Hermann Schmid Regie: Gerald Liegel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Marco
