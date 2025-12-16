Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Kitzbühel Staffel 4

Soko Kitzbühel (11/15): Wahre Feindschaft

ORF1Staffel 1Folge 11vom 16.12.2025
Soko Kitzbühel (11/15): Wahre Feindschaft

Soko Kitzbühel (11/15): Wahre FeindschaftJetzt kostenlos streamen

Soko Kitzbühel Staffel 4

Folge 11: Soko Kitzbühel (11/15): Wahre Feindschaft

44 Min.Folge vom 16.12.2025

Der Chef und das Team der Kölner Werbeagentur "T+T" sind zu einem Survival-Wochenende, das die gemeinsame Bewältigung von Konflikten und Schwierigkeiten fördern soll, nach Tirol gekommen. Organisiert und durchgeführt wird dieses Training von Alfred König und seiner "New-Mountain-Adventures"-Firma. Mit dabei sind Georg Taller, der Boss von "T+T", der Mitinhaber und Artdirector Jo Treml, die Controllerin Monika Frisch, der Buchhalter Darius Moratti, Junior-Kreativberaterin Barbara Kreppler und der Unternehmensberater Oliver Haim. Nach einem Mordversuch an Monika Frisch soll Andreas undercover ermitteln. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Peter Sattmann (Hans Georg Taller) Bernhard Bettermann (Jo Treml) Dorothea Schenck (Monika Frisch) Oscar Ortega Sànchez (Darius Moratti) Alexander Strobele (Alfred König) Marie Christine Friedrich (Barbara Kreppler) Drehbuch: Hermann Schmid Regie: Gerald Liegel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Marco

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Soko Kitzbühel Staffel 4
ORF1
Soko Kitzbühel Staffel 4

Soko Kitzbühel Staffel 4

Alle 1 Staffeln und Folgen