Soko Kitzbühel (14/18): VogelspinnenJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 6
Folge 14: Soko Kitzbühel (14/18): Vogelspinnen
Nur wenige Tage nachdem der junge Archäologe Gerd Fiedler in Südamerika entführt worden war, wird seine Verlobte, die erfolgreiche Innenarchitektin Silvia Knoll auf einer ihrer Baustellen tot aufgefunden. Die Spurensicherung findet Haare und Chitinhüllen von Vogelspinnen in der unfertigen Neubauwohnung. Rasch finden Karin und Klaus heraus, dass die Tiere aus dem Terrarium der pensionierten Biologie-Lehrerin Emma Leodolter stammen könnten, die eine weithin bekannte Fachfrau auf dem Gebiet ist. Aber welche Rolle spielt sie wirklich in diesem Fall? Und wie steht es mit Silvia Knolls Partnern? Warum ging der Vater des Entführten überraschend an die Öffentlichkeit? Und gibt es einen Zusammenhang zwischen Silvias Tod und dem Kidnapping? Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Loretta Pflaum (Nina Lanz) Michael Rotschopf (Florian Strauss) Gertrud Roll (Emma Leodolter) Peter Wolfsberger (Kurt Fiedler) Juan Carlos Lopez (Ronaldo Anrade) Arthur Klemt (Ferd Fiedler) Eva Straka (Silvia Knoll) Regie: Michael Zens Drehbuch: Bernhard Schärfl Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern
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