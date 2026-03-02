Soko Kitzbühel (8/18): Flug in den TodJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 6
Folge 54: Soko Kitzbühel (8/18): Flug in den Tod
Während eines Fluges nach München wird die von Arthur Pressl gemietete Maschine nahe des Wilden Kaisers von einer Bombenexplosion zerstört. Pressl, dubioser Immobilienmakler, hatte Wohnungen an Nicht-EU-Bürger verkauft, auch an den Russen Petrovski. Die Soko prüft geschäftliche und private Motive, doch Pressls Leiche bleibt verschwunden. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Maren Schumacher (Simone Pressl) Mark Zak (Petrovski) Andreas Hofer (Peter Stiller) Elisabeth Rath (Frau Lechenauer) Markus Völlenklee (Arthur Pressl) Maxim Kovalevski (Boris) Regie: Regina Huber Buch: Ralph Werner Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick