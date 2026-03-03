Soko Kitzbühel (10/18): FeuernachtJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 6
Folge 56: Soko Kitzbühel (10/18): Feuernacht
Philip Parker, US-Journalist aus Kalifornien, wird im Hotel "Krone" ermordet. Er recherchierte zum Verschwinden seines Vaters in Tirol in den 60er-Jahren. Das Ermittler-Team vermutet eine Verbindung zu den Bombenanschlägen der Südtirol-Aktivisten. Verdächtige sind auch ein Freizeit-Center-Besitzer, sein Bergführer, ein Hüttenwirt und der Hotelportier. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Cornelius Obonya (Christoph Brunner) Gerhart Lippert (Hans Pölzl) Johann Schuler (Sepp Gastner) Peter Mitterrutzner (Anton Steiner) Kurt Weinzierl (Franz Brunner) Regie: Fabian Eder Buch: Karl Benedikter Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller
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