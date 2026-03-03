Zum Inhalt springenBarrierefrei
Soko Kitzbühel Staffel 6

Soko Kitzbühel (9/18): Der Tod kommt um Elf

ORF1Staffel 6Folge 55vom 03.03.2026
44 Min.Folge vom 03.03.2026

Beim nächtlichen Ritteressen auf der Festung Kufstein stirbt Marina Rocca. Zunächst wirkt es wie ein Unfall. Die Ermittler befragen Besitzerin, Fremdenführer, Bruder, Köchin und Verwalter. War sie zufälliges Opfer oder galt der Anschlag jemand anderem? Erst ein zweiter Angriff zeigt, wer wirklich im Visier stand. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Timothy Peach (Alex Sikora) Konstanze Breitebner (Nicole Wohlschlager) Alexander Held (Jakob Zech) Luca Zamperoni (Marco Rocca) Julia von Juni (Viktoria Koller) Julia Dahmen (Marina Rocca) Regie: Regina Huber Buch: Bernhard Schärfl Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller

