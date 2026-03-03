Soko Kitzbühel (9/18): Der Tod kommt um ElfJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 6
Folge 55: Soko Kitzbühel (9/18): Der Tod kommt um Elf
Beim nächtlichen Ritteressen auf der Festung Kufstein stirbt Marina Rocca. Zunächst wirkt es wie ein Unfall. Die Ermittler befragen Besitzerin, Fremdenführer, Bruder, Köchin und Verwalter. War sie zufälliges Opfer oder galt der Anschlag jemand anderem? Erst ein zweiter Angriff zeigt, wer wirklich im Visier stand. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Timothy Peach (Alex Sikora) Konstanze Breitebner (Nicole Wohlschlager) Alexander Held (Jakob Zech) Luca Zamperoni (Marco Rocca) Julia von Juni (Viktoria Koller) Julia Dahmen (Marina Rocca) Regie: Regina Huber Buch: Bernhard Schärfl Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller
