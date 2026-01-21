Soko Kitzbühel (3/18): Kitz-ExtremJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 7
Folge 3: Soko Kitzbühel (3/18): Kitz-Extrem
Bei einem Qualifikationswettkampf für die "Kitz-X-Treme-Trophy" kommt eine junge Triathletin ums Leben. Schnell wird klar: Es war kein Unfall, sondern Mord. In ihrer Trinkflasche findet die SOKO Kitzbühel eine extrem hohe Dosis eines Muskelrelaxans. Trotz des tödlichen Vorfalls will der Hauptsponsor, dass die Qualifikation weiterläuft. Die Ermittlungen der SOKO konzentrieren sich auf den inneren Kreis der Athleten: Betreuer Konrad Schweiger, Extremsportler Roland Hagen, seine Schwester Silvia, Hagens größter Konkurrent Georg Merle und die frühere Freundin Nadine Herzog. War Doping das Motiv – oder steckt etwas ganz anderes dahinter? Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Lucia Gailovà (Silvia Hagen) Leander Lichti (Roland Hagen) Nils Nellessen (Georg Merle) Hans Heller (Hans Schweiger) Miriam Morgenstern (Nadine Herzog) Buch: Ralph Werner Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller
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