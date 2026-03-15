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Soko Kitzbühel Staffel 7

Soko Kitzbühel (7/17): Das Spiel ist aus

ORF1Staffel 7Folge 44vom 15.03.2026
Soko Kitzbühel (7/17): Das Spiel ist aus

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Soko Kitzbühel Staffel 7

Folge 44: Soko Kitzbühel (7/17): Das Spiel ist aus

44 Min.Folge vom 15.03.2026

Poker-Profi Gerd Schneider lädt zu einer illustren Runde in Kitzbühel: Dr. Thomas Wagenbach, Versicherungsmakler Bernhard Nissl und der spielsüchtige Maschinenhändler Walter Wegmann. Wegmann gewinnt hoch – und wird auf dem Heimweg ermordet. Alle Mitspieler und sogar seine Ehefrau Brigitte sowie ihr Vater Johannes Gerber geraten unter Verdacht, denn jeder hatte Gründe, ihn zu hassen. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Oliver Stritzel (Gerd Schneider) André Pohl (Thomas Wagenbach) Arved Birnbaum (Bernhard Nissl) Brigitte Jaufenthaler (Brigitte Wegmann) Peter Lerchbaumer (Joahnnes Gerber) Gerry Hungbauer (Walter Wegmann) Drehbuch: Hermann Schmid Regie: Gerald Liegel Bildquelle: Bernd Schuller/BEO-Film

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