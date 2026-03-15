Soko Kitzbühel (8/17): Schreckliche WahrheitJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 7
Folge 45: Soko Kitzbühel (8/17): Schreckliche Wahrheit
Vor einem Streit seiner Eltern Gerald und Lisbeth Hübner flüchtet sich der siebenjährige Florian in sein Baumhaus. Bald danach wird Frau Hübner erstochen aufgefunden - und von Florian fehlt jede Spur. Für die SOKO gilt es, den Buben so rasch wie möglich zu finden, denn wenn er den Täter gesehen hat, ist er in großer Gefahr. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Roland Koch (Gerald Hübner) Simon Morzé (Florian Hübner) Ulrike Tscharre (Andrea Kaiser) Wilfried Hochholdinger (Stefan Kaiser) Mark Kuhn (Xaver Götz) Kristina Bangert (Lisbeth Hübner) Regie: Regina Huber Drehbuch: Bernhard Schärfl Bildquelle: BEO-Film/Stella v. Saldern
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