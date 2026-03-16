Soko Kitzbühel (9/18): Tödliche GeschäfteJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 7
Folge 46: Soko Kitzbühel (9/18): Tödliche Geschäfte
Nach einem Gartenfest wird Textilgroßhändler Erich Grabenhofer tot von seiner Frau Sonja gefunden. Die SOKO stellt fest: Es wurde eingebrochen. Wertvolle Kunst blieb unberührt, der Tresor ist leer. Wollte der Einbrecher nur Unterlagen? Wurde er gestört und tötete Grabenhofer? Oder steckt etwas anderes dahinter? Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Floriane Daniel (Sonja Grabenhofer) Huub Stapel (Nikos Georgiakis) Peter Benedict (Julius Posch) Sabrina White (Isabella Kaufmann/Athena Andreadaki) Peter Wolf (Erich Grabenhofer) Regie: Fabian Eder Buch: Hannes Wirlinger Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella v. Saldern
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