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Soko Kitzbühel Staffel 9

Soko Kitzbühel (1/13): Fun-Park

ORF1Staffel 9Folge 1vom 06.05.2026
Soko Kitzbühel (1/13): Fun-Park

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Soko Kitzbühel Staffel 9

Folge 1: Soko Kitzbühel (1/13): Fun-Park

44 Min.Folge vom 06.05.2026

Der Ex-Snowboardprofi Patrick Friedl wird auf der Piste von einem Scharfschützen getötet. Zunächst stehen Streitigkeiten im Umfeld im Raum, doch die SOKO findet andere Spuren und untersucht die gemeinsame Vergangenheit der Beteiligten. Parallel gesteht Klaus seiner Kollegin Karin, dass er Vater wird. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Olaf Kreinsen Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern

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