Soko Kitzbühel (4/13): TodesängsteJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 9
Folge 4: Soko Kitzbühel (4/13): Todesängste
44 Min.Folge vom 10.05.2026
Der Psychiater Florian Adam gerät ins Visier der Mafia, die ihn zur Preisgabe sensibler Patientendaten zwingen will. Nach einem Attentat wird klar, wie gefährlich die Lage ist. Als auch die schwangere Freundin eines Ermittlers bedroht wird, eskaliert der Fall und wird zur persönlichen Belastungsprobe. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Olaf Kreinsen Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern
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