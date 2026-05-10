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Soko Kitzbühel Staffel 9

Soko Kitzbühel (4/13): Todesängste

ORF1Staffel 9Folge 4vom 10.05.2026
Soko Kitzbühel (4/13): Todesängste

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Soko Kitzbühel Staffel 9

Folge 4: Soko Kitzbühel (4/13): Todesängste

44 Min.Folge vom 10.05.2026

Der Psychiater Florian Adam gerät ins Visier der Mafia, die ihn zur Preisgabe sensibler Patientendaten zwingen will. Nach einem Attentat wird klar, wie gefährlich die Lage ist. Als auch die schwangere Freundin eines Ermittlers bedroht wird, eskaliert der Fall und wird zur persönlichen Belastungsprobe. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Olaf Kreinsen Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern

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