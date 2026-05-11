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Soko Kitzbühel Staffel 9

Soko Kitzbühel (6/13): Slackline

ORF1Staffel 9Folge 6vom 11.05.2026
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Soko Kitzbühel Staffel 9

Folge 6: Soko Kitzbühel (6/13): Slackline

44 Min.Folge vom 11.05.2026

Ein Sturz bei einer Slackline-Show endet für Arthur Halgruber tödlich. Was wie ein Unfall durch Materialermüdung wirkt, entwickelt sich zum Fall für die SOKO. Denn Halgruber zeichnete nicht nur für ein revolutionäres neues Karabiner-Patent verantwortlich, sondern auch für eine enttäuschte abgelegte Geliebte und einen unzufriedenen Geschäftspartner. Es würde also genug Motive für mehr als einen Unfall geben. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Sabrina Reiter (Julia Schromm) Martin Loos (Gernot Gasteiger) Florian Fischer (Lothar Bertsch) Julia Rosa Stöckl (Astrid Aicher) Christoph Kornschober (Arthur Halgruber) Buch: Karl Benedikter Regie: Gerald Liegel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller

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