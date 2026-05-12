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Soko Kitzbühel Staffel 9

Soko Kitzbühel (8/13): Weißer Kaviar

ORF1Staffel 9Folge 8vom 12.05.2026
Soko Kitzbühel (8/13): Weißer Kaviar

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Soko Kitzbühel Staffel 9

Folge 8: Soko Kitzbühel (8/13): Weißer Kaviar

44 Min.Folge vom 12.05.2026

Der Tierarzt Dr. Hermann Granninger ist in seiner Praxis ermordet worden. Ein Telefonat führt die SOKO zu Gerd Skopek, dem Betreiber einer Fischzucht, der sich auf den weißen Stör und damit auf die Gewinnung teuersten Kaviars spezialisiert hat. Wie die enge Zusammenarbeit zwischen Skopek und dem Tierarzt ausgesehen hat, warum Martha Skopek plötzlich verschwunden ist, welche Rolle ihr Bruder Mark Kristan dabei spielt und woran der dubiose Geschäftsmann Gerlitsch größtes Interesse hat - das alles ist für Karin und Lukas zunächst vollkommen undurchsichtig. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Max Urlacher (Gerd Skopek) Nikolaus Benda (Mark Kristan) Katharina Welser (Frau Granninger) Krystian Martinek (Gerlitsch) Marie-Christine Friedrich (Martha Skopek) Regie: Michael Zens Drehbuch: Ralph Werner Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern

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