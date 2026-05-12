Soko Kitzbühel (8/13): Weißer KaviarJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 9
Folge 43: Soko Kitzbühel (8/13): Weißer Kaviar
Der Tierarzt Dr. Hermann Granninger ist in seiner Praxis ermordet worden. Ein Telefonat führt die SOKO zu Gerd Skopek, dem Betreiber einer Fischzucht, der sich auf den weißen Stör und damit auf die Gewinnung teuersten Kaviars spezialisiert hat. Wie die enge Zusammenarbeit zwischen Skopek und dem Tierarzt ausgesehen hat, warum Martha Skopek plötzlich verschwunden ist, welche Rolle ihr Bruder Mark Kristan dabei spielt und woran der dubiose Geschäftsmann Gerlitsch größtes Interesse hat - das alles ist für Karin und Lukas zunächst vollkommen undurchsichtig. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Max Urlacher (Gerd Skopek) Nikolaus Benda (Mark Kristan) Katharina Welser (Frau Granninger) Krystian Martinek (Gerlitsch) Marie-Christine Friedrich (Martha Skopek) Regie: Michael Zens Drehbuch: Ralph Werner Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern
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