Soko Kitzbühel (11/13): Fleisch und BlutJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 9
Folge 46: Soko Kitzbühel (11/13): Fleisch und Blut
Nach dem Mord an Irene Kaltenschläger untersucht die SOKO verschiedene Motive: Ihr Ehemann fand die Leiche, die Tatwaffe fehlt. Privatdetektiv Joe Becker hatte für Irene gegen das Cateringunternehmen Lanz recherchiert, nachdem dort Mitarbeiter durch eine Lebensmittelvergiftung erkrankten. Nun prüft die SOKO, ob Firmenchef Kurt Lanz aus Rache handelte oder ob Peters persönliche Gründe zum Tatmotiv wurden. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Joram Voelklein (Joe Becker) Johannes Brandrup (Peter Kaltenschläger) Irma Wagner (Irene Kaltenschläger) August Schmölzer (Kurt Lanz) Alexander Held (Dr. Robert Simma) Daniela Wutte (Claudia Magreiter) Norbert Heckner (Dr. Vorisek) Drehbuch: Hermann Schmid Regie: Gerald Liegel
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick