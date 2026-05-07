Soko Kitzbühel (3/13): HerzflimmernJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 9
Folge 38: Soko Kitzbühel (3/13): Herzflimmern
44 Min.Folge vom 07.05.2026
Bernhard Krüger stirbt nach einem Autounfall, offenbar infolge eines Infarkts. Doch Spuren von Schlafmitteln und Tranquilizern werfen Zweifel auf. Ermittlungen führen in ein konfliktreiches Familienumfeld und zu einem skrupellosen Konkurrenten . War es Unfall oder Mord? Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Olaf Kreinsen Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern
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