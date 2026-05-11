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Soko Kitzbühel Staffel 9

Soko Kitzbühel (7/13): Abgestürzt

ORF1Staffel 9Folge 42vom 11.05.2026
Soko Kitzbühel (7/13): Abgestürzt

Soko Kitzbühel (7/13): AbgestürztJetzt kostenlos streamen

Soko Kitzbühel Staffel 9

Folge 42: Soko Kitzbühel (7/13): Abgestürzt

44 Min.Folge vom 11.05.2026

Nach dem Tod des "Bärenwirts" Martin Gross deutet zunächst alles auf einen Unfall hin. Doch die Ermittler stoßen auf Hinweise auf einen gezielt geplanten Mord. Als wenig später ein Journalist attackiert wird, der Missstände in der Gastro-Branche aufdecken wollte, verdichten sich die Spuren. Letztendlich laufen allerdings alle Fäden in der Küche zusammen – sehr zur Freude von Hannes Kofler, der die Ermittlungen seiner Tochter tatkräftig unterstützt. Buch: Eva Rossmann Regie: Gerald Liegel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller

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