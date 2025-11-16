Zum Inhalt springenBarrierefrei
Soko Kitzbühel

Soko Kitzbühel (1/6): Ein Bombenschlag

ORF1Staffel 1Folge 1vom 16.11.2025
44 Min.Folge vom 16.11.2025

Ein anonymer Anruf bei der Gendarmerie Kitzbühel kündigt eine mysteriöse Geldübergabe auf dem Gelände des fashionablen Golfklubs an. Kurz darauf explodiert ein Auto in der Nähe des "Tatorts". Der Besitzer des Wagens, der Bankbeamte Benno Stubenrauch, ist und bleibt verschwunden. Andreas und Karin sehen sich mit einem mysteriösen Fall konfrontiert, in den nicht nur zwei Bankbeamte, sondern auch der aus Deutschland übersiedelte und in Wirtschaftsdelikte verwickelte reiche Golfklub-Besitzer Trausbach involviert erscheinen. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Marion Rottenhofer (Petra) Gunter Berger (Dir. Trausbach) Karl Fischer (Hörtnagl) Monika Baumgartner (Frau Hörtnagl) Hary Prinz (Firner) Susanne Czepl (Frau Stubenrauch) Regie: Hans Werner Buch: Alfred Paul Schmidt Bildquelle: ORF/Manfred Lämmerer

