Soko Kitzbühel (6/6): Der ClanJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel
Folge 6: Soko Kitzbühel (6/6): Der Clan
Eine Bank in der Nähe von Kitzbühel wird ausgeraubt. Es ist nicht das erste Mal, dass sich ein Mann mit einer Pinocchio-Maske auf diese Weise Geld beschafft. Bemerkenswert ist allerdings, dass sich Karin und Andreas bei ihren Recherchen mit dem Autoreifenhersteller und Schlossbesitzer Konsul Tichalski auseinander setzen müssen. Da dieser von deren Ermittlungsarbeit wenig hält, wird Hannes zum aufkochenden Undercoveragenten, dem es auch tatsächlich gelingt, seiner Tochter und deren Kollegen kriminalistisch-professionell zu helfen. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Marion Rottenhofer (Petra) Regie: Stefan Klisch Bildquelle: ORF/MUNGO-Film/Manfred Lämmerer
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick