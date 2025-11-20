Zum Inhalt springenBarrierefrei
Soko Kitzbühel

Soko Kitzbühel (6/6): Der Clan

ORF1Staffel 1Folge 6vom 20.11.2025
Soko Kitzbühel (6/6): Der Clan

Soko Kitzbühel (6/6): Der ClanJetzt kostenlos streamen

Soko Kitzbühel

Folge 6: Soko Kitzbühel (6/6): Der Clan

44 Min.Folge vom 20.11.2025

Eine Bank in der Nähe von Kitzbühel wird ausgeraubt. Es ist nicht das erste Mal, dass sich ein Mann mit einer Pinocchio-Maske auf diese Weise Geld beschafft. Bemerkenswert ist allerdings, dass sich Karin und Andreas bei ihren Recherchen mit dem Autoreifenhersteller und Schlossbesitzer Konsul Tichalski auseinander setzen müssen. Da dieser von deren Ermittlungsarbeit wenig hält, wird Hannes zum aufkochenden Undercoveragenten, dem es auch tatsächlich gelingt, seiner Tochter und deren Kollegen kriminalistisch-professionell zu helfen. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Marion Rottenhofer (Petra) Regie: Stefan Klisch Bildquelle: ORF/MUNGO-Film/Manfred Lämmerer

