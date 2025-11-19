Soko Kitzbühel (5/6): Die letzte SeilbahnJetzt kostenlos streamen
Es findet ein exklusives Clubbing im Bergrestaurant der Hahnenkamm-Bahn statt. Andreas springt für den im letzten Augenblick verhinderten Gitarristen ein, in einer Band, in der auch sein bester Freund Charly spielt. Als es - während des abendlichen Events - zu einem Mord an einer jungen Frau kommt - der Mitbesitzerin einer Seilbahn-Herstellerfirma-, gerät ausgerechnet Charly in den dringenden Verdacht, der Täter zu sein. Dazu kommt, dass die Mordwaffe Andreas Dienstpistole ist. Für den jungen Kitzbühler Kriminalisten und seine Kollegin Karin eine überaus heikle und sehr emotionsgeladene Situation. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Marion Rottenhofer (Petra) Matthias Kahler (Charly Heinrich) Martin Gruber (Wolfgang Zykan) Edita Malovcic (Ute Beck) Pia Baresch (Irene Thaler) Tatjana Velimirow (Marie Reiter) Katharina Quast (Judith Gruber) Gunther Gillian (Anselm Müller) u.a. Buch: Martin Ambrosch Regie: Stefan Klisch Bildquelle: ORF/BEO-Film/Manfred Lämmerer
