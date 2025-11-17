Soko Kitzbühel (3/6): TodesmelodieJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel
Folge 3: Soko Kitzbühel (3/6): Todesmelodie
Tommy Kurtz, ein Star der volkstümlichen Schlagermusik, der mit seinem Hit "Wenn dich die Liebe schützt" Millionen verdient hat, wird während eines Konzerts - trotz Bodyguardbewachung - Ziel eines Anschlags. Sein Manager Stefan Falk, der urplötzlich verschwunden ist, die junge, gar nicht so traurige Witwe Gabriele und die Chefin des Tommy-Kurtz-Fanklubs von Kitzbühel - sie alle sind für Karin und Andreas verdächtig, in das Aufsehen erregende Verbrechen verwickelt zu sein. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Marion Rottenhofer (Petra) Anja Stöhr (Dr. Pfaundler) Marcus Grüsser (Peter Styx) Christine Döring (Gabriele Kurtz) Tonia Maria Zindel (Christine Kugler) Hubertus von Hohenlohe (Tommy Kurtz) Harald Schröpfer (Paul Styx) Regie: Hans Werner Buch: Martin Ambrosch Bildquelle: ORF/BEO-Film/Manfred Lämmerer
