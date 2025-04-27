Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soldaten im Einsatz

Die neuen Grundwehrdiener

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 27.04.2025
Die neuen Grundwehrdiener

Die neuen GrundwehrdienerJetzt kostenlos streamen

Soldaten im Einsatz

Folge 1: Die neuen Grundwehrdiener

48 Min.Folge vom 27.04.2025Ab 6

Neue Grundwehrdiener halten Einzug in die Khevenhüller-Kaserne in Klagenfurt. In der drei Monate dauernden Grundausbildung werden sie u.a. lernen, wie man mit der Waffe umgeht. Neben sportlichen Leistungen sind auch Befehlsgehorsam, Disziplin und Teamgeist gefragt. Schon zu Beginn werden allerdings die einfachsten Dinge zur Herausforderung

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Soldaten im Einsatz
PULS 4
Soldaten im Einsatz

Soldaten im Einsatz

Alle 1 Staffeln und Folgen