Die neuen GrundwehrdienerJetzt kostenlos streamen
Soldaten im Einsatz
Folge 1: Die neuen Grundwehrdiener
48 Min.Folge vom 27.04.2025Ab 6
Neue Grundwehrdiener halten Einzug in die Khevenhüller-Kaserne in Klagenfurt. In der drei Monate dauernden Grundausbildung werden sie u.a. lernen, wie man mit der Waffe umgeht. Neben sportlichen Leistungen sind auch Befehlsgehorsam, Disziplin und Teamgeist gefragt. Schon zu Beginn werden allerdings die einfachsten Dinge zur Herausforderung
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Soldaten im Einsatz
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© PULS 4