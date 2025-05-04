Der schweißtreibende Barett-MarschJetzt kostenlos streamen
Soldaten im Einsatz
Folge 2: Der schweißtreibende Barett-Marsch
48 Min.Folge vom 04.05.2025Ab 6
In Folge 2 geht der schweißtreibende Barett-Marsch ins Finale: Fast 24 Stunden sind die Soldatinnen und Soldaten vom „Jägerbataillon 25“ nun schon zu Fuß unterwegs – auf der Jagd nach dem heißbegehrten weinroten Barett, das nach Absolvierung des insgesamt knapp 50 Kilometer langen Marsches dann auch in der Kaserne getragen werden darf.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
6
