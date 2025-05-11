Elite-Training und ZusammenhaltJetzt kostenlos streamen
Soldaten im Einsatz
Folge 3: Elite-Training und Zusammenhalt
48 Min.Folge vom 11.05.2025Ab 6
Nach dem anspruchsvollen Barettmarsch erhalten die Soldat:innen ihre weinrote Kappe. Sie haben 50 Kilometer mit 16 herausfordernden Stationen hinter sich. Der Marsch hinterlässt Spuren, wie bei Bataillonsarzt Dr. Kandutsch und einer jungen Korporalin. In Ferlach trainieren Soldaten des „Jägerbataillon 25“ und der deutschen Bundeswehr Freifallsprünge aus 2.500 Metern Höhe mit einem Black Hawk S70. Ein spezieller Auftrag wartet auf die Elitekräfte.
Soldaten im Einsatz
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© PULS 4