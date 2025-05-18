Zum Inhalt springenBarrierefrei
Soldaten im Einsatz

Mission Kosovo: Sicherheit unter Lebensgefahr

PULS 4Staffel 1Folge 4vom 18.05.2025
Mission Kosovo: Sicherheit unter Lebensgefahr

48 Min.Folge vom 18.05.2025Ab 6

Die Soldat:innen des „Jägerbataillons 25“ haben einen Einsatz im Kosovo im Rahmen der KFOR-Mission. Sie sorgen für Sicherheit und Stabilität in einem Krisengebiet, trotz der ständigen Lebensgefahr. Außerdem wird eine Übung in Kärnten gezeigt, bei der Elitesoldat:innen einen feindlichen Konvoi aus dem Hinterhalt angreifen. Die Grundwehrdiener in der Kärntner Khevenhüller-Kaserne rüsten ab und ziehen Bilanz über ihre sechs Monate.

