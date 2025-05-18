Mission Kosovo: Sicherheit unter LebensgefahrJetzt kostenlos streamen
Soldaten im Einsatz
Folge 4: Mission Kosovo: Sicherheit unter Lebensgefahr
48 Min.Folge vom 18.05.2025Ab 6
Die Soldat:innen des „Jägerbataillons 25“ haben einen Einsatz im Kosovo im Rahmen der KFOR-Mission. Sie sorgen für Sicherheit und Stabilität in einem Krisengebiet, trotz der ständigen Lebensgefahr. Außerdem wird eine Übung in Kärnten gezeigt, bei der Elitesoldat:innen einen feindlichen Konvoi aus dem Hinterhalt angreifen. Die Grundwehrdiener in der Kärntner Khevenhüller-Kaserne rüsten ab und ziehen Bilanz über ihre sechs Monate.
Soldaten im Einsatz
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© PULS 4