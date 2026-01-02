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Sommergespräche 2026

Sommergespräche 2026: Beate Meinl-Reisinger (NEOS) im Gespräch mit Simone Stribl

ORF2Staffel 1Folge 2vom 17.08.2026
Sommergespräche 2026: Beate Meinl-Reisinger (NEOS) im Gespräch mit Simone Stribl

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Sommergespräche 2026

Folge 2: Sommergespräche 2026: Beate Meinl-Reisinger (NEOS) im Gespräch mit Simone Stribl

53 Min.Folge vom 17.08.2026

Eineinhalb Jahre nach dem Antritt der Bundesregierung stehen die NEOS vor der Herausforderung, ihren Reformanspruch in der Koalition sichtbar zu machen. Angesichts angespannter Staatsfinanzen, wirtschaftlicher Unsicherheit und internationaler Krisen muss Außenministerin und NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger den Spagat zwischen Regierungsverantwortung und den Erwartungen ihrer Partei bewältigen. Wie hat die Regierungsbeteiligung die NEOS verändert? Welche Reformen können die NEOS durchsetzen - wo müssen sie Kompromisse eingehen? Und wie will Beate Meinl-Reisinger ihrer Partei ein eigenständiges Profil innerhalb der Bundesregierung sichern?

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