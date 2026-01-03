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Sommergespräche 2026
Folge 3: Sommergespräche 2026: Andreas Babler (SPÖ) im Gespräch mit Simone Stribl
53 Min.Folge vom 24.08.2026
Seit eineinhalb Jahren ist Andreas Babler Vizekanzler. Trotz des Versuchs, sozialdemokratische Inhalte in der Regierung umzusetzen, setzt sich der Abwärtstrend der SPÖ in den Umfragen fort. Zwischen Budgetzwängen, Reformdruck und wieder wachsender Unruhe in der eigenen Partei steht der SPÖ-Vorsitzende vor der Herausforderung, politische Akzente zu setzen. Wie viel Reformkraft ist in den kommenden Monaten zu erwarten? Wo will Andreas Babler Kompromisse eingehen - wo zieht er Grenzen? Und mit welchen Schwerpunkten will er das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler stärken?
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