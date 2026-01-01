Sommer(nach)gespräche
1 StaffelAb 0
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Sommer(nach)gespräche
Anschließend an die „Sommergespräche“ analysiert ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher in einer hochkarätigen Runde bei den „Sommer(nach)gesprächen“ die Performance der Parteichefin und der Parteichefs. Zu Gast sind Spitzenpolitiker:innen, prominente Unterstützer:innen, Journalistinnen und Journalisten sowie Politikbeobachter:innen. Außerdem werden die angespannte wirtschaftliche Lage und die Konzepte von den führenden Wirtschaftsexpertinnen und -experten des Landes bewertet. Wie haben sich die Parteispitzen im „Sommergespräch“ geschlagen? Sind ihre Ideen umsetzbar? Und wie werden die politischen Lösungen und Visionen der Fraktionen bewertet?
Genre:Talk, Politik
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3
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