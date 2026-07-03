Soundtrack Österreich (1/4): Von heiler Welt und Rock 'n' RollJetzt kostenlos streamen
Soundtrack Österreich
Folge 1: Soundtrack Österreich (1/4): Von heiler Welt und Rock 'n' Roll
44 Min.Folge vom 03.07.2026
"Soundtrack Österreich" erzählt in vier Folgen sieben Jahrzehnte österreichischer Musik- und Zeitgeschichte. Die erste Folge widmet sich den 1950er-Jahren. Der Zweite Weltkrieg ist gerade vorbei, Österreich im Wiederaufbau. Musik schafft in dieser Zeit ein Stück heile Welt. Waltraut Haas prägt mit "Mariandl" in "Der Hofrat Geiger" eine ganze Generation, Peter Alexander erobert mit seinen Filmen das Publikum. Mit Peter Kraus hält schließlich der Rock'n'Roll Einzug in die Wohnzimmer. Bildquelle: ORF
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