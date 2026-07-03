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Soundtrack Österreich

Soundtrack Österreich (3/4): Von Glockenhosen und Austropop

ORF IIIStaffel 1Folge 3vom 03.07.2026
Soundtrack Österreich (3/4): Von Glockenhosen und Austropop

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Soundtrack Österreich

Folge 3: Soundtrack Österreich (3/4): Von Glockenhosen und Austropop

46 Min.Folge vom 03.07.2026

Die 1970er-Jahre stehen im Zeichen der "Ära Kreisky". Unter Bundeskanzler Bruno Kreisky erlebt Österreich tiefgreifende politische und gesellschaftliche Veränderungen. Die internationalen Jugendrevolten wirken nun auch hierzulande nach und markieren den Aufstieg des Austropop. Marianne Mendt eröffnet mit "Wie a Glockn" die Dialektwelle, Wolfgang Ambros setzt mit "Da Hofa" einen prägenden Impuls. Auch Georg Danzer, Arik Brauer und Peter Cornelius prägen diese Entwicklung. Experimenteller wird es bei Formationen wie Drahdiwaberl mit ihren exzessiven Bühnenshows. Bildquelle: ORF

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