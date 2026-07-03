Soundtrack Österreich (4/4): Von Schulterpolstern und HitexportenJetzt kostenlos streamen
Soundtrack Österreich
Folge 4: Soundtrack Österreich (4/4): Von Schulterpolstern und Hitexporten
Die 1980er-Jahre stehen in Österreich im Zeichen von wirtschaftlichem Erfolg und politischen Skandalen. Fälle wie Lucona, der Weinskandal oder der AKH-Skandal erschüttern die Republik. Auch die Waldheim-Affäre konfrontiert das Land mit seiner nicht aufgearbeiteten Vergangenheit. Die Musik reagiert kritisch: Die EAV wird zur festen Größe des Austropop, neue Stars wie STS und Rainhard Fendrich prägen die Szene. Mit "I am from Austria" entsteht eine inoffizielle Hymne. Gleichzeitig sorgt Falco für das österreichische Popwunder - mit internationalen Erfolgen wie "Rock Me Amadeus". Der vierte Teil spannt den Bogen bis zu heutigen Austropop-Acts wie Pizzera & Jaus und Voodoo Jürgens. Bildquelle: ORF
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