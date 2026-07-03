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Soundtrack Österreich

Soundtrack Österreich (4/4): Von Schulterpolstern und Hitexporten

ORF IIIStaffel 1Folge 4vom 03.07.2026
Soundtrack Österreich (4/4): Von Schulterpolstern und Hitexporten

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Soundtrack Österreich

Folge 4: Soundtrack Österreich (4/4): Von Schulterpolstern und Hitexporten

46 Min.Folge vom 03.07.2026

Die 1980er-Jahre stehen in Österreich im Zeichen von wirtschaftlichem Erfolg und politischen Skandalen. Fälle wie Lucona, der Weinskandal oder der AKH-Skandal erschüttern die Republik. Auch die Waldheim-Affäre konfrontiert das Land mit seiner nicht aufgearbeiteten Vergangenheit. Die Musik reagiert kritisch: Die EAV wird zur festen Größe des Austropop, neue Stars wie STS und Rainhard Fendrich prägen die Szene. Mit "I am from Austria" entsteht eine inoffizielle Hymne. Gleichzeitig sorgt Falco für das österreichische Popwunder - mit internationalen Erfolgen wie "Rock Me Amadeus". Der vierte Teil spannt den Bogen bis zu heutigen Austropop-Acts wie Pizzera & Jaus und Voodoo Jürgens. Bildquelle: ORF

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