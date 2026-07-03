Soundtrack Österreich (2/4): Von Minirock und JugendrevolteJetzt kostenlos streamen
Soundtrack Österreich
Folge 2: Soundtrack Österreich (2/4): Von Minirock und Jugendrevolte
51 Min.Folge vom 03.07.2026
1966 gewinnt Udo Jürgens mit "Merci, Chérie" den Eurovision Song Contest und wird zum internationalen Star der österreichischen Unterhaltungsmusik. Die 1960er-Jahre stehen zugleich im Zeichen globaler Popikonen wie den Beatles und den Rolling Stones, die ein neues Lebensgefühl prägen. In Österreich wird Radio Ö3 zur Stimme der Jugend. Mit dabei sind auch Persönlichkeiten wie André Helle, der das Land musikalisch prägte. Bildquelle: ORF/ORF III
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