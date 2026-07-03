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Soundtrack Österreich

Soundtrack Österreich (2/4): Von Minirock und Jugendrevolte

ORF IIIStaffel 1Folge 2vom 03.07.2026
Soundtrack Österreich (2/4): Von Minirock und Jugendrevolte

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Soundtrack Österreich

Folge 2: Soundtrack Österreich (2/4): Von Minirock und Jugendrevolte

51 Min.Folge vom 03.07.2026

1966 gewinnt Udo Jürgens mit "Merci, Chérie" den Eurovision Song Contest und wird zum internationalen Star der österreichischen Unterhaltungsmusik. Die 1960er-Jahre stehen zugleich im Zeichen globaler Popikonen wie den Beatles und den Rolling Stones, die ein neues Lebensgefühl prägen. In Österreich wird Radio Ö3 zur Stimme der Jugend. Mit dabei sind auch Persönlichkeiten wie André Helle, der das Land musikalisch prägte. Bildquelle: ORF/ORF III

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