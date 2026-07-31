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South Park

Gott ist tot

Comedy CentralFolge vom 31.07.2026
Gott ist tot

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South Park

Folge vom 31.07.2026: Gott ist tot

22 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12

Teil 1: Inspiriert vom Unterricht in der Schule versucht Cartman alles, um in die Zukunft zu gelangen ohne etwas von der Gegenwart mitzukriegen. Was böte sich da eher an, als sich einzufrieren? Dazu scheut er auch vor einer gefährlichen Expedition nicht zurück. Auch die Zeit, in der er wieder erwachen möchte, ist für ihn schon klar definiert: Möglichst nahe am Starttermin der Nintendo Wii!

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