South Park
Folge vom 10.05.2026: Gott ist tot II
22 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12
Teil 2: Nachdem sich Cartman eingefroren hat um die Zeit zum Wii-Launchtermin nicht mitkriegen zu müssen, erwacht er 500 Jahre zu spät aus seinem eisigen Schlaf. Die Zukunft gefällt ihm überhaupt nicht. Nicht zuletzt, weil es in ihr keine Wii gibt, versucht Cartman alles, um wieder in die Gegenwart zurück zu finden!
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5, Season 5-11, Season 13-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central & © Season 1, Season 4, Season 6-11, Season 13-15, Season 21-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany