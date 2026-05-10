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South Park

Gott ist tot II

Comedy CentralFolge vom 10.05.2026
Gott ist tot II

Gott ist tot IIJetzt kostenlos streamen

South Park

Folge vom 10.05.2026: Gott ist tot II

22 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 12

Teil 2: Nachdem sich Cartman eingefroren hat um die Zeit zum Wii-Launchtermin nicht mitkriegen zu müssen, erwacht er 500 Jahre zu spät aus seinem eisigen Schlaf. Die Zukunft gefällt ihm überhaupt nicht. Nicht zuletzt, weil es in ihr keine Wii gibt, versucht Cartman alles, um wieder in die Gegenwart zurück zu finden!

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