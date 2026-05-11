South Park
Folge vom 11.05.2026: Stanley's Cup
22 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12
Durch eine Unachtsamkeit verliert Stan sein Fahrrad, mit dem er sonst immer die Zeitungen ausgeteilt hat. Außerdem wird er dazu verdonnert, das Icehockey-Team "Peewee" zu trainieren. Ob Stan es wohl schaffen wird, aus der Truppe, in der er selbst als vierjähriger eher minder erfolgreich mitspielte, ein schlagkräftiges Team zu formen? Zur Not könnte auch das leukämie-kranke Teammitglied Nelson helfen, die restlichen Spieler zu motivieren
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5, Season 5-11, Season 13-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central & © Season 1, Season 4, Season 6-11, Season 13-15, Season 21-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany