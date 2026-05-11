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South Park

Stanley's Cup

Comedy CentralFolge vom 11.05.2026
Stanley's Cup

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South Park

Folge vom 11.05.2026: Stanley's Cup

22 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12

Durch eine Unachtsamkeit verliert Stan sein Fahrrad, mit dem er sonst immer die Zeitungen ausgeteilt hat. Außerdem wird er dazu verdonnert, das Icehockey-Team "Peewee" zu trainieren. Ob Stan es wohl schaffen wird, aus der Truppe, in der er selbst als vierjähriger eher minder erfolgreich mitspielte, ein schlagkräftiges Team zu formen? Zur Not könnte auch das leukämie-kranke Teammitglied Nelson helfen, die restlichen Spieler zu motivieren

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