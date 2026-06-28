South Park
Folge vom 28.06.2026: Mannbärschwein
22 Min.Folge vom 28.06.2026Ab 6
Die Jungs folgen Al Gore in eine Höhle. Angeblich soll es da ein mutiertes Mischwesen geben und sie wollen es aufspüren. Das stellt sich als großer Fehler heraus, als ein Erdrutsch die Höhle verschüttet und sie ums Überleben kämpfen müssen.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-4, Season 6-15, Season 17-21, Season 23-28: Comedy Central & © Season 1-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany