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South Park

Mannbärschwein

Comedy CentralFolge vom 28.06.2026
Mannbärschwein

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South Park

Folge vom 28.06.2026: Mannbärschwein

22 Min.Folge vom 28.06.2026Ab 6

Die Jungs folgen Al Gore in eine Höhle. Angeblich soll es da ein mutiertes Mischwesen geben und sie wollen es aufspüren. Das stellt sich als großer Fehler heraus, als ein Erdrutsch die Höhle verschüttet und sie ums Überleben kämpfen müssen.

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