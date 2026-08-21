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South Park

Vierte Klasse

Comedy CentralFolge vom 21.08.2026
Vierte Klasse

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South Park

Folge vom 21.08.2026: Vierte Klasse

22 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 12

Die Jungs kommen in die vierte Klasse und machen der neuen Lehrerin Ms. Choksondik das Leben schwer. Diese sucht Rat bei Mr. Garrison, der als Eremit in den Bergen lebt. Unterdessen wollen die Jungs in die guten alten Schulzeiten zurückreisen.

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