South Park
Folge vom 27.08.2026: Die Krazy Kenny Show
22 Min.Folge vom 27.08.2026Ab 12
Kenny bekommt eine eigene TV-Show, als die Jungs merken, dass er alles für Geld macht. Cartmans Familie und Freunde zwingen ihn, in einem Camp abzunehmen. Er hingegen etabliert dort einen regen Handel mit illegalen Substanzen.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-28: Comedy Central Germany & © Season 3, Season 6, Season 8-13, Season 15, Season 17-18, Season 20-21, Season 24-26: Comedy Central & © Season 1-2: MTV Germany