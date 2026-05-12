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South Park

Abenteuer Missbrauch

Comedy CentralFolge vom 12.05.2026
Abenteuer Missbrauch

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South Park

Folge vom 12.05.2026: Abenteuer Missbrauch

21 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12

Die Kinder behaupten, dass ihre Eltern sie missbrauchen und diese werden eingesperrt. So übernehmen die Kinder South Park und Cartman macht sich selbst zum Bürgermeister. Stan, Kyle und die Kindergartenkinder proben den Aufstand.

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