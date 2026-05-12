South Park
Folge vom 12.05.2026: Abenteuer Missbrauch
21 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12
Die Kinder behaupten, dass ihre Eltern sie missbrauchen und diese werden eingesperrt. So übernehmen die Kinder South Park und Cartman macht sich selbst zum Bürgermeister. Stan, Kyle und die Kindergartenkinder proben den Aufstand.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5, Season 5-11, Season 13-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central & © Season 1, Season 4, Season 6-11, Season 13-15, Season 21-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany