South Park
Folge vom 26.08.2026: Große Erwartungen
England, vor vielen vielen Jahren: Der Waisenjunge Pip lebt in Armut, und um Geld zu verdienen soll er mit der hochnäsigen Tochter der reichen Mrs. Havesham spielen. Schon nach kurzer Zeit verliebt er sich in die hübsche Estella, obwohl sie ihn wie Dreck behandelt. Eines Tages erhält er einen Brief in dem ihm angeboten wird nach London zu kommen um ein Gentleman zu werden. Pip ist überzeugt wegen Estella diese Chance zu erhalten, erst recht als er in London auf Pocket, einen anderen Freund des Mädchens trifft. Zurück in seiner Heimat, inzwischen wohlerzogen und ein Gentleman, muss Pip dann aber feststellen, dass Estella und Ms. Havesham nur mit ihm gespielt haben. Die Alte braucht die Tränen von Männern mit gebrochenen Herzen, um am Leben bleiben zu können, denn sie will ihre Seele in Estellas Körper befördern. Das kann der immer noch verliebte Pip natürlich nicht zulassen.