Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Spellbound - Verzaubert in Paris

Spellbound - Verzaubert in Paris: Süße Magie

ORF KidsStaffel 1Folge 17vom 08.05.2025
Spellbound - Verzaubert in Paris: Süße Magie

Spellbound - Verzaubert in Paris: Süße MagieJetzt kostenlos streamen

Spellbound - Verzaubert in Paris

Folge 17: Spellbound - Verzaubert in Paris: Süße Magie

25 Min.Folge vom 08.05.2025

Der Konkurrenzkampf an der Schule nimmt an Fahrt auf, denn in sechs Wochen werden die Rollen für die Abschlussaufführung vergeben. Die Mädchen werden dabei von Mia angestachelt, die ihren Fokus voll aufs Tanzen legt und dabei keinen Gedanken mehr an Jack verschwendet. Cece baut bei ihrer Vorbereitung für den Walzer, den sie vor Armando tanzen müssen, auf die Unterstützung von Benoit. In ihrer ganzen Begeisterung fürs Tanzen übersehen die Mädchen jedoch, dass der Valentinstag ansteht. Bildquelle: ORF/ZDF STUDIOS/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Spellbound - Verzaubert in Paris
ORF Kids
Spellbound - Verzaubert in Paris

Spellbound - Verzaubert in Paris

Alle 1 Staffeln und Folgen