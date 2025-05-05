Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spellbound - Verzaubert in Paris: Lass mich frei!

ORF KidsStaffel 1Folge 14vom 05.05.2025
25 Min.Folge vom 05.05.2025

Cece hat den Fluch von Juliet nur zur Hälfte aufgelöst und jetzt sind die beiden untrennbar miteinander verbunden. Sie können sich nur mehr maximal zehn Meter voneinander entfernen. Außerdem kann jeder Juliet sehen, was den Alltag von Cece maßgeblich erschwert. Um die Verbindung zwischen ihr und Juliet zu trennen, muss Cece den Fluch ganz allein auflösen doch das ist leichter gesagt als getan. ORF/ZDF STUDIOS/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/Zhou Yuchao

ORF Kids
