Spellbound - Verzaubert in Paris
Folge 17: Spellbound - Verzaubert in Paris: Süße Magie
25 Min.Folge vom 08.05.2025
Der Konkurrenzkampf an der Schule nimmt an Fahrt auf, denn in sechs Wochen werden die Rollen für die Abschlussaufführung vergeben. Die Mädchen werden dabei von Mia angestachelt, die ihren Fokus voll aufs Tanzen legt und dabei keinen Gedanken mehr an Jack verschwendet. Cece baut bei ihrer Vorbereitung für den Walzer, den sie vor Armando tanzen müssen, auf die Unterstützung von Benoit. In ihrer ganzen Begeisterung fürs Tanzen übersehen die Mädchen jedoch, dass der Valentinstag ansteht. Bildquelle: ORF/ZDF STUDIOS/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/
