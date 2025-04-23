Spellbound - Verzaubert in Paris: Über den TellerrandJetzt kostenlos streamen
Spellbound - Verzaubert in Paris
Folge 5: Spellbound - Verzaubert in Paris: Über den Tellerrand
25 Min.Folge vom 23.04.2025
Cece ist endlich ins Wohnheim der Ballettschule gezogen und genießt dort ihre neu gewonnene Freiheit. Sie ist jedoch etwas genervt von Lola und Amy, die sie ständig auffordern, an ihren Wizen-Kräften zu arbeiten. Im Ballettunterricht wird Cece mit Simone als Paar beim Pas de deux eingeteilt. Sie sollen bei ihrer Choreografie über den Tellerrand hinausschauen. Cece und Simone haben eine vermeintlich gute Idee, die aber letztendlich zu Hausarrest führt. Bilquelle: ORF/ZDF STUDIOS/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Spellbound - Verzaubert in Paris
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0