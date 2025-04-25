Spellbound - Verzaubert in Paris: Spieglein, Spieglein an der WandJetzt kostenlos streamen
Spellbound - Verzaubert in Paris
Folge 7: Spellbound - Verzaubert in Paris: Spieglein, Spieglein an der Wand
25 Min.Folge vom 25.04.2025
Mia ist plötzlich verschwunden! Cece macht sich auf die Suche nach ihr, nur um sie später im Spiegel eines Studios wiederzufinden. Doch bevor die beiden dahinterkommen, durch welchen Zauber Mia in den Spiegel gelangt ist, verblasst sie nach und nach. Währenddessen macht sich Ginger mit Lola und Amy dazu auf, die Zauberkräfte der beiden wiederherzustellen. Bildquelle: ORF/ZDF STUDIOS/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/
