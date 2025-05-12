Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spellbound - Verzaubert in Paris

Spellbound - Verzaubert in Paris: Ausgepowert

ORF KidsStaffel 1Folge 20vom 12.05.2025
25 Min.Folge vom 12.05.2025

Die Schüler der Ballettschule stehen ganz schön unter Druck. Armando verkündet, dass ein Probe-Vortanzen auf dem Programm steht, bei dem alle Schüler neu beurteilt werden sollen. Cece will sich deswegen völlig aufs Tanzen konzentrieren. Auch Finn und Mia üben für das Vortanzen, dabei bemerkt Finn, dass er die Choreografie der Mädchen ausgezeichnet beherrscht. Jack hat weiterhin mit seiner Verletzung zu kämpfen und fragt Armando nach Rat. Bildquelle: ORF/ZDF STUDIOS/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/

