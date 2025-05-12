Spellbound - Verzaubert in Paris: AusgepowertJetzt kostenlos streamen
Spellbound - Verzaubert in Paris
Folge 20: Spellbound - Verzaubert in Paris: Ausgepowert
25 Min.Folge vom 12.05.2025
Die Schüler der Ballettschule stehen ganz schön unter Druck. Armando verkündet, dass ein Probe-Vortanzen auf dem Programm steht, bei dem alle Schüler neu beurteilt werden sollen. Cece will sich deswegen völlig aufs Tanzen konzentrieren. Auch Finn und Mia üben für das Vortanzen, dabei bemerkt Finn, dass er die Choreografie der Mädchen ausgezeichnet beherrscht. Jack hat weiterhin mit seiner Verletzung zu kämpfen und fragt Armando nach Rat. Bildquelle: ORF/ZDF STUDIOS/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/
