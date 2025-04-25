Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spellbound - Verzaubert in Paris

Spellbound - Verzaubert in Paris: Spieglein, Spieglein an der Wand

ORF KidsStaffel 1Folge 7vom 25.04.2025
Spellbound - Verzaubert in Paris: Spieglein, Spieglein an der Wand

Spellbound - Verzaubert in Paris: Spieglein, Spieglein an der Wand

Spellbound - Verzaubert in Paris

Folge 7: Spellbound - Verzaubert in Paris: Spieglein, Spieglein an der Wand

25 Min.Folge vom 25.04.2025

Mia ist plötzlich verschwunden! Cece macht sich auf die Suche nach ihr, nur um sie später im Spiegel eines Studios wiederzufinden. Doch bevor die beiden dahinterkommen, durch welchen Zauber Mia in den Spiegel gelangt ist, verblasst sie nach und nach. Währenddessen macht sich Ginger mit Lola und Amy dazu auf, die Zauberkräfte der beiden wiederherzustellen. Bildquelle: ORF/ZDF STUDIOS/Cottonwood Media/Opéra national de Paris/

