Leben im Camper - wie ein Traum wahr werden kannJetzt ohne Werbung streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge vom 21.04.2022: Leben im Camper - wie ein Traum wahr werden kann
46 Min.Folge vom 21.04.2022Ab 12
Raus aus der Wohnung - rein ins Abenteuer auf Rädern: Dem Alltag den Rücken kehren und dafür im Camping-Van um die Welt fahren ist der Traum von vielen. Für die wenigsten wird er aber Realität, denn es gehört schon viel Mut dazu, den Job aufzugeben, Familie und Freunde zu verlassen und sich auf große Tour zu begeben. Wir haben moderne Nomaden bei den Vorbereitungen und während ihrer Reise besucht.
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Genre:Dokumentation, Geschichte, Politik
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2022, Season 2024, Season 2026: SAT.1 & © Season 2024: Kabel Eins & © Season 2021: Sat.1 & © Season 2021-2022: Spiegel TV GmbH